Streit in einer Unterkunft für Saisonarbeiter eskaliert

Die Polizei ist am Samstagabend ausgerückt, um einen Streit in einer Unterkunft für Saisonarbeiter zu schlichten. Einer der Streithähne muss die Nacht im Arrest verbringen.

Einen handgreiflichen Streit in einer Unterkunft für Saisonarbeiterkräfte in Königsbrunn hat die Bobinger Polizei am frühen Samstagabend geklärt. Zwei Polen hatten die Unterkunft an diesem Tag frisch bezogen und gerieten, noch bevor sie ihre Koffer ausgepackt hatten, offenbar alkoholbedingt in Streit. Laut Polizei kam es hierbei zu Handgreiflichkeiten. Die Auseinandersetzung eskalierte, als einer der beiden mit einem in Deutschland illegalen Pfefferspray seinen Kontrahenten angriff. Nachdem die beiden leicht Verletzten von den Polizisten getrennt wurden, begann einer der beiden den nächsten Streit mit einem anderen Bewohner.

Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der junge Mann, der nach Angaben der Polizei über ein Promille Alkohol im Blut hatte, in Gewahrsam genommen und in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord gebracht. Ihn erwarten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und des Besitzes verbotener Waffen, sein Kontrahent wird wegen Körperverletzung angezeigt. (AZ)