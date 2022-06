Königsbrunn

vor 16 Min.

Streit: Nicht jeder kann zum Tanken direkt vor die Haustüre

Plus Ein Anwohner der Kemptener Straße in Königsbrunn will mit seinem Elektroauto zu seinem Haus fahren, um es dort aufladen zu können. Doch so einfach ist das nicht.

Von Ute Blauert

Aus dem großen Wohngebiet südlich der Augsburger Straße in Königsbrunn sind Autos weitgehend verbannt. Für die Fahrzeuge wurden früher Garagenhöfe errichtet, von denen aus die Bewohner auf Fuß- und Radwegen zu ihren Häusern kommen. Insgesamt gibt es von Füssener bis Nördlinger Straße 160 Garagenhöfe - viele davon ohne Licht und ohne Stromanschluss. Dieter Pratsch, ein Anwohner der Kemptener Straße, ließ 2011 eine Photovoltaikanlage auf dem Dach seines Hauses installieren. Den selbst erzeugten Strom würde er gern zum Aufladen eines Elektrofahrzeugs nutzen. Doch so einfach ist das nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .