Strom aus Kuhmist: Kann Biogas die Energieprobleme lösen?

Plus Der Ukraine-Krieg wirft Fragen nach der Energieversorgung auf. Biogas kann Teil der Lösung sein - doch die Umsetzung ist schwierig, zeigt ein Beispiel aus Königsbrunn.

In den riesigen Tanks auf Walter Schulers Rinderhof zwischen Königsbrunn und Bobingen blubbert eine zähe braune Brühe vor sich hin. Die Hinterlassenschaften seiner Tiere sind für den Landwirt bares Geld wert. Mit seiner Biogas-Anlage erzeugt er daraus Strom und einen wertvollen Dünger. Die Nutzung der Exkremente für die Energieerzeugung könnte einen guten Teil der Probleme lösen, vor denen Deutschland seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs steht. Doch die Politik müsste dafür ihre Linie der letzten Jahre gründlich verändern. Denn ohne eine schnelle Reaktion dürfte die Energiemenge aus Biogasanlagen eher zurückgehen.