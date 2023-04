Stromausfall geht für Königsbrunner Geschäftstreibende glimpflich aus

Am Freitagabend fiel in Teilen von Königsbrunn der Strom aus. Wann so etwas problematisch für die ansässigen Geschäfte wird.

In der Königsbrunner Innenstadt gab es am Freitag einen Stromausfall. Laut LEW kam es dort zu einer kurzzeitigen Versorgungsunterbrechung, von der rund 400 Haushalte vor allem in Teilen der Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße und Landsberger Straße betroffen waren. Verursacht wurde die Störung durch einen technischen Fehler bei einer Schaltung.

Betroffen war zum Beispiel das Café Müller in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Gegen 19.30 Uhr sei der Strom ausgefallen, sagt Inhaber Peter Müller. "Es war Zufall, dass meine Frau zu der Zeit noch im Büro war." So sei es zu keinen Einbußen gekommen. Fällt das Kassensystem aus, könne nämlich keine Kasse abschließen. Nach einem Stromausfall müsse man das System händisch wieder hochfahren. Ähnlich war es laut Müller bei den Frostanlagen. "Auch da haben wir Glück gehabt. Eine von fünf Frostanlagen ist nach dem Ausfall nicht mehr von alleine hochgefahren."

Beim Café Müller musste nach dem Ausfall das Kassensystem wieder händisch hochgefahren werden. Foto: Dominik Durner (Archivbild)

Auch das Eiscafé Jessica, das erst vor Kurzem mitten in der Baustelle in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße mit neuen Besitzern eröffnet hat, bekam den Stromausfall zu spüren. "Da waren gerade Kunden drin, als plötzlich der Strom weg war", sagt Inhaberin Jessica Bulla. "Es war aber nur ganz kurz, nicht lange." Deswegen sei auch kein Speiseeis verdorben. "Wenn der Ausfall ein, zwei Stunden gewesen wäre, hätten wir alles wegschmeißen können." Ebenfalls keine Unterbrechung der Kühlkette gab es bei der Metzgerei Stark. Die Geräte für die Kühlung liefen bei einem Stromausfall wieder von alleine weiter, sagte eine Mitarbeiterin.

Was passiert, wenn im Kino der Strom weg ist?

Alexander Rusch von der gleichnamigen Kinogruppe, die das Cineplex in Königsbrunn betreibt, war vergangene Woche im Urlaub und hat deswegen nichts von dem Stromausfall mitbekommen. In seinem Kino liefen die Projektoren aber ungestört weiter, denn das Cineplex war nicht betroffen. Kommt so etwas vor, wenn gerade ein Film gezeigt wird, dann gebe es mehrere Möglichkeiten zu reagieren. "Es kommt darauf an, wie lange der Ausfall ist und an welcher Stelle im Film", sagt Rusch. Bei einem Ausfall von einer halben Stunde oder etwa am Ende des Films – wenn es sich nicht lohnt, noch mal zu starten – bekämen die Kinogäste Freikarten oder könnten zum Beispiel die Folgevorstellung noch einmal besuchen.