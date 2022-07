Stunde der offenen Tür im Felsenstein-Haus in Königsbrunn

Freiwillige Dienste in sozialen Berufen bieten eine Chance, neue Berufsfelder kennenzulernen. Das Felsenstein-Haus in Königsbrunn informiert über die Möglichkeiten.

Die Abschlussprüfungen an den Schulen der Region sind geschafft. Jetzt stehen viele Jugendliche vor der Frage: was nun? Eine Berufsausbildung, ein Studium oder doch noch etwas Bedenkzeit? Jugendliche, die noch keine konkreten Berufspläne haben, können mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder einem Bundesfreiwilligendienst (BFD) die Zeit der beruflichen Orientierung sinnvoll überbrücken. Das Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn bietet nun bei einer "Stunde der offenen Tür" die Chance, alle Möglichkeiten einer großen Einrichtung in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung kennenzulernen, sowohl im pädagogischen als auch im pflegerischen Bereich.

Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn hat noch offene Stellen

Bei der Stunde der offenen Tür am Montag, 18. Juli, um 15 Uhr bieten Jugendliche, die aktuell im FFH ihr FSJ oder BFD absolvieren, interessierten Altersgenossen auf einem Rundgang durch das Haus Einblicke in ihre Arbeit und stehen für Fragen zur Verfügung. Das Fritz-Felsenstein-Haus bietet aktuell noch ein paar offene Stellen ab September an. Treffpunkt ist am Eingang der Fritz-Felsenstein-Schule, Karwendelstraße 6-8, Königsbrunn. Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, darf sich telefonisch unter 08231/6004-121 an Doris Gerstlacher / Michaela Kerber oder per E-Mail an personalreferat@felsenstein.org wenden. Bewerbungen können unter www.felsenstein.org/jobs&karriere hochgeladen werden. (AZ)