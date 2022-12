Königsbrunn

06:30 Uhr

Südlich des Königsbrunner Zentrums stehen ein Abriss und ein Neubau an

Der ehemalige Edeka-Markt am Kreisverkehr an der Blumenallee wird abgerissen.

Plus Südlich des Zentrums in Königsbrunn stehen zwei größere Veränderungen an: In der Holbeinstraße wird gebaut, an der Blumenallee wird ein Abriss geplant.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Zwei größere Bauprojekte hat der Bauausschuss des Königsbrunner Stadtrats in seiner aktuellen Sitzung abgesegnet. In der Holbeinstraße haben sich Stadt und Bauwerber auf einen Kompromiss für ein größeres Wohnbauprojekt geeinigt, nachdem zuvor Anwohner gegen die aus ihrer Sicht überdimensionierte Planung protestiert hatten. Und am Kreisverkehr an der Blumenallee wird ein markantes Gebäude abgerissen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen