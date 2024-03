T.K. Maxx kommt erst im Herbst nach Königsbrunn

Seit November steht fest, dass die amerikanische Handelskette T.K. Maxx nach Königsbrunn kommt. Der Einzug am Real-Gelände erfolgt später als zunächst erwartet.

Am Real-Gelände in Königsbrunn ist wieder Leben eingekehrt. In einem Rewe-Supermarkt und einer Drogerie des Unternehmens Müller kann seit Anfang März eingekauft werden. Kommentare auf der Internetseite der Redaktion und ihren Kanälen in den sozialen Medien, zeigen, dass ein weiterer Einzug von einigen Königsbrunnerinnen und Königsbrunnern sehnlich erwartet wird: der von T.K. Maxx. Sie müssen sich allerdings noch etwas gedulden.

Bei T.K. Maxx ist das Sortiment groß - ab Herbst auch in Königsbrunn

Kleidung, Kosmetik Küchenutensilien? In Filialen der amerikanischen Einzelhandelskette ist die Bandbreite des Sortiments riesig. Zum Einkaufszentrum "Neo" in der Föllstraße in Königsbrunn heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens: "Die Eröffnung des neuen Stores ist für Herbst 2024 geplant." Anfang des Monats waren Bürgermeister Franz Feigl (CSU) und Projektentwickler Ronny Hänse der Firma Saller, der das Einkaufszentrum gehört, noch von Juni ausgegangen. (mjk)