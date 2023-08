Königsbrunn

Täter schlägt Fensterscheibe ein und stiehlt Handtasche aus Auto

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag in Königsbrunn in ein geparktes Auto eingebrochen und hat eine Damenhandtasche gestohlen.

Ein dreister Dieb machte sich am helllichten Tag in Königsbrunn an einem Auto zu schaffen. Am Dienstag zwischen 13.40 und 14.40 Uhr schlug er auf dem Parkplatz des städtischen Friedhofes an der Wertachstraße die Seitenscheibe eines braunen Mazda ein. Der unbekannte Täter machte sich mit einer blauen Damenhandtasche, die auf der Rücksitzbank lag, davon. (AZ)

