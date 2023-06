Tag der offenen Tür bei der städtischen Musikschule Königsbrunn

Die Sing- und Musikschule Königsbrunn öffnet am Samstag ihre Türen und bietet Gelegenheit zum Ausprobieren verschiedener Instrumente.

Der Königsbrunner Musikschulleiter Robert Weisser und seine Stellvertreterin Dorothee Kiesewetter freuen sich auf Samstag, 24. Juni, denn dann laden sie von 10.30 Uhr bis 14 Uhr am „Tag der offenen Tür“ mit ihrem gesamten Team zu musikalischen Vorführungen im Pausenhof der Mittelschule, Schulstraße 6, ein. Es können auch nebenan in den Räumen der Sing- und Musikschule in der Schwabenstraße Instrumente ausprobiert werden.

Im Pausenhof der Mittelschule zeigen die Musikschüler – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – eine Reihe von musikalischen Beiträgen. Das Programm läuten um 10.30 Uhr die Kinder der Musikalischen Grundausbildung ein, die an diesem Tag schwerpunktmäßig von den Dozentinnen vorgestellt werden. Die jeweiligen Instrumentenfamilien werden vom Stadtjugendorchester, vom Holzbläserensemble, vom Vororchester der Bläser, von den Geigenminis und den Geigern des Orchesters der Musikschule sowie von den beiden Gitarrenensembles präsentiert.

Schnupperunterricht in Musikalischer Früherziehung in Königsbrunn

Ab 11 Uhr können, parallel zu den Vorführungen im Pausenhof, Interessierte in den Räumen der Musikschule zahlreiche Musikinstrumente ausprobieren. Für die ganz kleinen Kinder ab einem Alter von eineinhalb Jahren kann die Eltern-Kind-Musik bei einem Probeunterricht getestet werden. Ebenso bieten die Musiklehrerinnen Schnupperunterricht in Musikalischer Früherziehung für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren an. Neu ist der Bereich „Betreuung von tontechnischen Anlagen“: Hier steht Thomas Meier mit seinem Team für einen Informationsaustausch zum Thema „Tontechnik bei Veranstaltungen“ bereit. Essen und Getränke werden von Eltern und Vereinsmitgliedern des Freundeskreises der Musikschule bereitgestellt. (AZ)