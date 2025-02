Tanzgalerie Kuschill in neuen Räumen

Es sind bewegende Wochen, die Tanja Kuschill, bekannt als ehemalige Let‘s Dance-Profitänzerin, Inhaberin der Tanzgalerie und Königsbrunner Stadträtin, hinter sich hat. Mit Unterstützung ihres Teams und ihrer Familie konnte sie jetzt in Rekordzeit den Umzug von der Königsbrunner Keltenstraße in die neuen Räume in der Wandalenstraße über die Bühne bringen. Erst im Dezember hatte die Schlüsselübergabe stattgefunden. Die Zeit war also wirklich knapp. Dazu war am letzten Wochenende noch der Chef-Juror aus „Let‘s Dance“, Joachim Llambi, zu Gast. Er gab zusammen mit Kuschill mehrere Tanz-Workshops. Danach fand der Neujahrsball in der Bobinger Singoldhalle statt. Tags darauf, am Sonntag, lief der Umzug. Und nur eine Woche später konnte die Tanzgalerie am neuen Platz eröffnen. Nötig geworden war der Umzug, da es am alten Standort immer wieder zu Wassereinbrüchen gekommen war.

Elmar Knöchel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Joachim Llambi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Umzug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis