Königsbrunn

06:00 Uhr

Team des Jugendzentrums Matrix verkauft WM-T-Shirts für guten Zweck

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar diskutieren viele Jugendliche nicht nur wegen der sportlichen Aspekte. In Königsbrunn resultieren die Gespräche in T-Shirts.

Auch wenn Deutschland in der Vorrunde der Fußballweltmeisterschaft bereits ausgeschieden ist, die Diskussion rund um den Veranstaltungsort Katar und die daran geknüpften Menschenrechtsverletzungen bleibt. Das beschäftigt auch viele Teenager, die sich in der Königsbrunner Jugendfreizeitstätte Matrix aufhalten. Jetzt gibt es eine besondere Aktion zu diesem Anlass. Über den WM-Gesprächsstoff kommen auch die Streetworker Richy Bieger und Michael Rothmund schnell mit den jungen Menschen auf der Straße ins Gespräch. "Wir lieben Fußball, doch auch uns fällt es unter diesen Umständen schwer, die Spiele mit der gleichen Leichtigkeit und Freude wie sonst zu verfolgen", sagt Steve Klier vom Matrix. Die Spiele können täglich in der Freizeitstätte mitverfolgt werden. Jugendliche in Königsbrunn diskutieren über Fußball und Umweltthemen Da wird neben dem sportlichen Fachsimpeln, den aktuellen Promi-News auch über die verschiedenen Problematiken diskutiert. Umweltgedanken und Menschenrechte sind den jungen Menschen wichtig. Das bekommen die Pädagogen hautnah mit, greifen die aktuelle Debatte auf, tauschen mit den Jugendlichen Gedanken aus, informieren und klären auf. So entstand die Idee mit einem selbst kreierten Logo und Schriftzug auf T-Shirts "Stell dir vor, es ist WM und keiner schaut hin". Klier und Bieger wollen mit der Aktion als Jugendzentrum ein Statement für Gleichbehandlung und Menschenrechte setzen und vor allem Jugendliche weiter darauf aufmerksam machen. Die Shirts aus Fairtrade-Produktion sind ab sofort für 20 Euro – bzw. 12 Euro für Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, Studenten und Studentinnen – im Jugendzentrum Matrix zu erwerben. Der gesamte Erlös wird an die Organisation Human Rights Watch gespendet, die sich vor allem für die Menschenrechte in Katar und vielen anderen Ländern auf der ganzen Welt einsetzt. (hemo)

