Telefonbetrüger scheitern mit Anrufen in Königsbrunn

Telefonbetrüger haben versucht, zwei Senioren aus Königsbrunn um Geld und Wertsachen zu bringen. Die beiden Männer verhielten sich aber genau richtig.

Telefonbetrüger haben am Dienstagabend versucht, zwei Männer aus Königsbrunn um Geld und Wertsachen zu bringen. Wie die Polizei berichtet, gaben sich die Kriminellen als Polizisten aus und behaupteten, bei einem verhafteten Einbrecher sei eine Liste mit weiteren Zielen gefunden worden. Darauf sei auch die Adresse des Angerufenen gewesen. Die angeblichen Ordnungshüter boten an, Geld und Wertsachen abholen und in Sicherheit bringen zu lassen.

So schützen Sie sich vor Betrugsmaschen 1 / 5 Zurück Vorwärts Sie sollten sich immer vergewissern, mit wem Sie es tatsächlich zu tun haben: ob an der Haustüre, am Telefon oder im Internet.

Betroffene sollten bei einem Anruf sofort den Kontakt abbrechen. Auf Geldforderungen, rät die Polizei, sollen Sie nicht eingehen.

Wer den Verdacht hat, einen Kontakt zu einem Betrüger gehabt zu haben, sollte umgehend die Polizei kontaktieren.

Hauseingänge bei Mehrfamilienhäusern sollten nach Angaben der Beamten tagsüber geschlossen sein. Bevor Sie die Türe öffnen, so die Polizei, sollten Sie überprüfen, wer ins Haus will.

Auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück rät die Polizei bewusst zu achten.

Die beiden 68 und 78 Jahre alten Männer reagierten genau richtig: Sie beendeten das Gespräch und verständigten die richtige Polizei unter der 110. Die Ermittler weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, das Telefonat in jedem Fall selbst durch Auflegen zu beenden. Manche Betrüger böten an, dass die Angerufenen nach einem Piepton die 110 auf ihrem Telefon wählen sollten und dann mit der Polizei verbunden würden. Dabei landen sie aber nur bei einem weiteren Ganoven.

In den vergangenen Monaten häuft sich die Zahl der Betrugsversuche in der Region. Die Verbrecher gaukeln den Menschen die verschiedensten Schreckensszenarien vor und bringen ihre Opfer gewissenlos um ihr Erspartes. Die Polizei rät, grundsätzlich misstrauisch zu sein, wenn Menschen am Telefon oder per SMS Geld fordern. Oft geben sich die Betrüger als Sohn oder Tochter der Betroffenen aus. Vor einer Überweisung oder Geldübergabe sollten die Betroffenen in jedem Fall die echten Angehörigen selbst anrufen und die Geschichte nochmals überprüfen. (AZ)