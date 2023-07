Königsbrunn

Telekom baut Glasfasernetz in Königsbrunn auf eigene Kosten aus

Ein Glasfaserausbau wie hier in Hirblingen steht ab 2025 in Königsbrunn an. Zahlen muss die Stadt dafür nicht.

Plus Das Internet in Königsbrunn wird schneller - und die Stadt muss nicht dafür bezahlen. Ein Vertreter der Telekom erklärt die Pläne.

Wenn es um schnelles Internet in Deutschland geht, dann ist schnell die Rede von Digitalisierungsstau, manchmal sogar vom Entwicklungsland. Dass sich trotz des Nachholbedarfs etwas getan hat in den vergangenen Jahren, zeigt das Beispiel Königsbrunn. Robert Linse, der bei der Stadt für die Wirtschaftsförderung zuständig ist, erklärte: Bis 2011 hätten sich manche Firmen im Gewerbegebiet mit einer Downloadgeschwindigkeit von 0,2 Megabit pro Sekunde zufriedengeben müssen, bevor ein Netzausbau eine Erhöhung auf 50 Megabit brachte. Zum Vergleich: Heute liegt der Durchschnitt in Bayern bei rund 80. In Königsbrunn liegt der Wert bei einem Großteil der Bevölkerung höher. Und er soll weiter steigen.

Die Telekom will den flächendeckenden Glasfaserausbau, geplant für die Jahre 2025 bis 2027, aus eigener Tasche bezahlen. Das erklärte ein Vertreter des Unternehmens im Stadtrat. Geschwindigkeiten bis zu 1000 Megabit pro Sekunde seien dann möglich, so Thilo Kurtz von der Telekom in Gersthofen. Im Erstausbau sei für Bürgerinnen und Bürger der Hausanschluss kostenlos. Dabei müsse man nicht unbedingt einen Vertrag mit der Telekom abschließen. Auch Internet von Telefónica, Vodafone und 1&1 sei möglich.

