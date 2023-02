Tempo 70 oder 50: Königsbrunns Stadtrat entscheidet über die Wertachstraße

Plus Lange haben die Königsbrunner Stadträte um das richtige Tempolimit für die Westumgehung gerungen. Jetzt hat das Gremium die langwierige Diskussion abgeschlossen.

Seit dem Jahr 2015 schwelt die Diskussion: Wie schnell soll auf der Wertachstraße gefahren werden? Einige Anwohner beschweren sich über die Lärmbelastung bei Tempo 70 und wünschen sich eine Reduzierung. Vielen Autofahrern ist Tempo 50 zu langsam für eine Umgehungsstraße. Auch im Stadtrat war das Thema höchst umstritten, das Landratsamt überstimmte mehrere Entscheidungen. Jetzt haben sich die Räte auf eine gesetzeskonforme Lösung geeinigt und das, aufgrund eines Eingriffs in die Redezeit, sogar in relativ kurzer Zeit.