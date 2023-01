Königsbrunn

vor 47 Min.

Tempolimit, Brücke, Weiher: Diese Fragen muss Königsbrunn 2023 klären

Plus Viele Projekte sind in Königsbrunn einmal angelaufen, aber stocken seitdem. Wie geht es weiter mit Wertstoffhof, Gymnasiumsweiher, Lochbachbrücke und Wertachstraße?

Von Adrian Bauer

In Königsbrunn sind in den vergangenen Jahren immer wieder Projekte heiß diskutiert worden und verschwanden dann erst einmal in der Versenkung. Sie sind zwar nicht so groß wie die Fragen nach der Zukunft des Thermengeländes, der Eisarena, des Baugebiets am östlichen Stadtrand oder der Innenstadt, aber doch immer wieder eine Nachfrage wert. Viel Neues gibt es von der Wertachstraße zu berichten. Dort hat die Stadtverwaltung nach vielem Hin und Her nun doch wieder die Entscheidungshoheit bei der Frage, wie schnell künftig gefahren werden darf.

