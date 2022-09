Königsbrunn

Tempolimit der Wertachstraße: Das Landratsamt lässt Königsbrunn nachrechnen

Tempo 50 auf der Wertachstraße gibt es derzeit nur in unserem Foto-Archiv. Auf der Umgehung gilt Tempo 70. Ein Teil des Stadtrats wünscht sich diese Regelung zurück.

Plus Tempo 50 oder 70 für die Wertachstraße? Über diese Frage streitet man sich in Königsbrunn. Jetzt hat das Landratsamt einen Beschluss des Stadtrats kassiert.

Von Adrian Bauer

Wie schnell soll man auf einer Umgehungsstraße fahren dürfen? An dieser Frage scheiden sich im Fall der Wertachstraße in Königsbrunn die Geister. Die eine Seite fordert Tempo 70, um eine möglichst attraktive Alternative zum Weg über die alte B17 und durchs Stadtzentrum zu schaffen. Die andere Seite wünscht sich Tempo 50, um den Verkehrslärm für die Anwohner zu minimieren. Nach einigem Hin und Her hatte der Stadtrat im Mai vermeintlich endgültig für Tempo 50 votiert. Doch bevor die entsprechenden Schilder aufgehängt werden konnten, hat das Landratsamt sein Veto eingelegt und ein weiteres Gutachten verlangt.

