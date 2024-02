Teure Baugeräte gestohlen: Die Polizei sucht Zeugen

Baugeräte im Wert von 5000 Euro hat ein Unbekannter in Königsbrunn gestohlen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Auf Baugeräte abgesehen hat es ein Unbekannter in Königsbrunn: Er brach in der Nacht auf Mittwoch auf einer Baustelle in der Blumenallee in Königsbrunn den Container eine Baustelle auf. Die entwendeten Baugeräte haben laut Polizei einen Wert von etwa 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)