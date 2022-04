Königsbrunn

The Voice Kids: Das ist die Halbfinalistin Rebeca aus Königsbrunn

Plus Am Freitagabend geht es für Rebeca aus Königsbrunn um den Einzug ins Finale der Castingshow "The Voice Kids". Ein Besuch in ihrem kleinen Musikstudio.

Von Paula Binz

Wenn man sich in Rebecas Zimmer umschaut, merkt man schnell, was für eine große Rolle Musik im Leben der 15-Jährigen spielt: Zahlreiche Album-Cover zieren die Wände, darunter auch eines der Band Queen. Mitten im Raum sitzt Rebeca Kovacs an ihrem E-Piano und stimmt die ersten Akkorde des Klassikers "Bohemian Rhapsody" an. Neben der 15-Jährigen lehnt eine Gitarre an der Wand. "Ich kann nicht wirklich Noten lesen", verrät Rebeca. Stattdessen singt und spielt sie alle Lieder rein nach Gehör. Mit dieser Technik hat es die Königsbrunnerin nun bis in das Halbfinale der Fernsehshow The Voice Kids geschafft.

