Theatergruppe Königsbrunn spielt nicht mehr im Trachtenheim

Plus Die Bedingungen passten letztlich nicht: Die Theatergruppe Königsbrunn will nicht mehr im Trachtenheim auftreten. Wie es für den Verein nun weitergeht.

Die Theatergruppe Königsbrunn wird den Saal des Trachtenheims vorerst nicht wieder für ihre Aufführungen buchen. Das hat die Vereinsführung den Pächtern der Gaststätte schriftlich mitgeteilt. Die vorgetragenen Konditionen könnten von der ehrenamtlich arbeitenden Theatergruppe nicht getragen werden, teilt die Vereinsführung in einer schriftlichen Erklärung mit. Insbesondere die Kosten, die bei einem gesundheitlichen oder vereinstechnischen Ausfall eines Spieltags entstanden wären, könne man nicht stemmen.