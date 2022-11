Theaterpremiere in Königsbrunn: Das große Geheimnis wird gelüftet

Plus Die Theatergruppe Königsbrunn spielt erstmals im Jugendzentrum Matrix. Es gibt noch weitere Premieren in der 65-jährigen Geschichte der Laienschauspieler.

Brandneu war nicht nur der lustige Schwank, sondern auch der Aufführungsort: Die Mitglieder der Theatergruppe Königsbrunn spielten nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause den Dreiakter "Das große Geheimnis" im Jugendzentrum Matrix.