Tischtennis-Hobbyturnier am 13. Juli in Königsbrunn

Am zweiten Juli-Wochenende messen sich die Tischtennisspieler in der Willi-Oppenländer-Halle in Königsbrunn (Karwendelstraße 12) bei ihrer alljährlichen Stadtmeisterschaft „Rainer Eger Cup“. Dort wird auch heuer wieder ein Wettkampf für Hobbyspieler stattfinden. Alle Nicht-Vereinsspieler aus Königsbrunn und Umgebung ab 16 Jahren können mitmachen. Beginn ist am Samstag, 13. Juli, um 10 Uhr. Die Teilnehmenden sollten bereits ab 9.30 Uhr vor Ort sein. Neben Sportkleidung und guter Laune ist nur ein eigener Tischtennisschläger mitzubringen. Denn Leihschläger stehen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung. Anmeldung und Rückfragen zum Hobbyturnier bis 10. Juli per E-Mail an Kurt Götzenbrugger (tischtennis.tsvkoenigsbrunn@gmail.com). Im Betreff sollte „Anmeldung Hobbyklasse“ stehen. Zu gewinnen gibt es einen Pokal, für das leibliche Wohl ist gesorgt. (AZ)

