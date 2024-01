Königsbrunn

15:20 Uhr

Tödlicher Unfall auf der B17 bei Königsbrunn: Wagen setzte Notruf ab

Plus Eine 23-jährige Fahrerin starb Sonntagnacht bei einem schweren Autounfall auf der B17, ihre Beifahrerin wurde schwer verletzt. Wie die Rettungsaktion ablief.

Von Jana Korczikowski

Am frühen Sonntagmorgen ist eine 23 Jahre alte Autofahrerin bei einem Unfall auf der B17 zwischen Königsbrunn Süd und Oberottmarshausen tödlich verunglückt. Die 21-jährige Beifahrerin wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Thomas Hiermayer, der mit der Feuerwehr Königsbrunn zur Unglücksstelle gerufen wurde, kennt Details zum Unfallgeschehen.

Gegen 3.45 Uhr sei die Feuerwehr Königsbrunn nach einem sogenannten E-Call des Unfallfahrzeugs durch die Leitstelle Augsburg zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei alarmiert worden, berichtet die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hätten sich zwei Personen im Fahrzeug befunden. Die Fahrerin sei noch an der Unfallstelle verstorben. Die Beifahrerin wurde laut Feuerwehr mithilfe eines hydraulischen Rettungssatzes aus dem Fahrzeug befreit. Schwer verletzt sei die 21-Jährige in die Uniklinik Augsburg gebracht worden. Zu ihrem derzeitigen Zustand gab es auf Nachfrage bei der Autobahnpolizei Gersthofen am Dienstag keine Informationen. Ehrenamtliche des Kriseninterventionsteams hätten die Polizei bei der Überbringung der Nachricht an die Angehörigen unterstützt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen