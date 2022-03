Königsbrunn

vor 49 Min.

Tram-Linie 3: Anwohner in Königsbrunn fordern strengeres Tempolimit

Plus Die Lärmproblematik an der Straßenbahntrasse der Linie 3 in Königsbrunn zieht Kreise. Auch Anwohner an der Kemptener Straße beklagen Vibrationen in ihren Häusern.

Von Adrian Bauer

Die Lärmproblematik entlang der Straßenbahnlinie 3 in Königsbrunn ist mittlerweile bekannt. Mehrere Anwohner beklagen Vibrationen und schlagende Geräusche bei vorbeifahrenden Bahnen. Bislang kamen diese Beschwerden aus dem Bereich der Haltestelle Mindelheimer Straße. Nun haben sich auch Anwohner aus dem Wohngebiet an der Kemptener Straße zu Wort gemeldet. Zwölf Familien haben sich in einem Schreiben an die Stadtwerke Augsburg (SWA) gewandt und die Schwierigkeiten geschildert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen