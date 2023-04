Transporter angefahren: hoher Schaden in Königsbrunn

In Königsbrunn wurde ein Kleinlaster angefahren. Vom Unfallfahrer fehlt jede Spur: Er hatte am Dienstagvormittag einen hohen Schaden hinterlassen.

Ein geparkter orangefarbener Kleintransporter, Marke VW Modell Crafter, wurde am Dienstag von einem unbekannten Fahrzeugführer beim Ein-, Ausparken, oder beim Vorbeifahren an der linken Front beschädigt. Der Wagen stand zwischen 9.30 und 13.10 Uhr in der Josef-Fey-Straße vor Anwesen Nummer 2. Vom Unfallfahrer fehlt jede Spur.

Der Schaden beträgt laut Polizei ungefähr 4000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 melden (AZ)