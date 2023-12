Königsbrunn

Trotz Ausbau wird es in den Königsbrunner Grundschulen eng

Im Winter 2020 wurden Möbel der Grundschule Nord in Königsbrunn vom Alt- in den Neubau gebracht. Jetzt wird überall der Platz knapp.

Plus Die Stadt Königsbrunn muss an den drei Grundschulen mehr Kinder unterbringen als erwartet. Das hat mehrere Gründe, die nicht alle abzusehen waren.

Die Verantwortlichen an Königsbrunner Grundschulen müssen austüfteln, wie sie künftig die Räume für den Unterricht einteilen. Ab kommendem Schuljahr sind deutlich mehr Schülerinnen und Schüler zu erwarten als in der mittelfristigen Planung vorgesehen. Es wird auch an den vor Kurzem sanierten und neu gebauten Grundschulen Süd und Nord eng. Über aktuelle Daten informierte jetzt die Stadtverwaltung den Rat. Dabei wurde auch deutlich, warum genaue Vorhersagen schwierig sind.

„Die Zahl der Geburten ist seit Längerem gleich, sie schwankt zwischen 220 und 235 pro Jahr“, so Bürgermeister Franz Feigl ( CSU). Wie viele schulpflichtige Kinder allerdings durch Zuzüge (rund 1800 pro Jahr) nach Königsbrunn kommen, oder die Stadt durch Wegzüge (rund 1600 pro Jahr) verlassen, das lasse sich nicht vorhersagen. In den letzten Jahren seien vermehrt Senioren aus Häusern ausgezogen, so Feigl. Oft seien Familien mit Kindern nachgerückt.

