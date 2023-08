Königsbrunn

11:52 Uhr

Trotz Inflation: Großes Wohnhaus an der Ilsesee-Kreuzung soll kommen

Auf einem Gebäude an der Ilsesee-Kreuzung in Königsbrunn verweist ein Schild auf den ehemaligen Biergarten zum Sonnenhof. Bald soll hier ein großes Gebäude mit 88 Wohnungen stehen.

Plus Bauen ist teuer wie selten zuvor. Dennoch hält ein Unternehmen, das 88 Wohnungen in Königsbrunn plant, an dem Projekt fest. Andere Pläne ändern sich.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Es ist eines der größten aktuellen Wohnbauprojekte in Königsbrunn. An der Ilsesee-Kreuzung ist ein Mehrparteienhaus geplant. Wo aktuell noch ein Schild auf den ehemaligen Biergarten zum Sonnenhof verweist, sollen 88 Wohnungen auf acht Stockwerken entstehen. Ein Großprojekt, in einer Zeit in der Großprojekte oft kleiner ausfallen - oder ganz auf Eis gelegt werden. Wie ist der aktuelle Stand im Norden Königsbrunns?

Bauwerber ist die Immobilienfirma Haseitl aus Schongau. Bauamtsleiter Werner Lohmann teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit: "Die Firma Haseitl hat sich geäußert, dass Wohnprojekte in dieser Größenordnung aktuell schwer realisierbar sind, da Nachfrage und Finanzierung derzeit schwierig sind." Dennoch: "Die aktuelle Aussage ist, dass an dem Vorhaben festgehalten werden soll."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen