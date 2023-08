Türkgücü Königsbrunn unterliegt in Babenhausen

Die neu formierte Elf von Türkgücü Königsbrunn kann beim TSV Babenhausen noch nicht als Einheit überzeugen und verliert ein kampfbetontes Spiel mit 1:2.

In den ersten 15 Minuten sah Königsbrunns Trainer Paolo Maiolo einen durchaus vielversprechenden Start. Die Gäste begannen druckvoll und konnten mehrere Chancen, allerdings keine hundertprozentigen, herausspielen. Mit fortlaufender Spieldauer bekam der TSV Babenhausen das Spiel aber immer besser in den Griff. Begünstigt wurde das dadurch, dass die Deckung der Gäste aus Königsbrunn in vielen Szenen einen schludrigen Eindruck machte. Es war offensichtlich, dass immer wieder die Abstimmung fehlte.

Abwehr nach ruhenden Bällen unsortiert

Besonders nach ruhenden Bällen oder bei hohen Hereingaben kam es immer wieder zu gefährlichen Situation in und um den Strafraum der Gäste. Nach einer Unachtsamkeit hatte das Team von Trainer Maiolo in der 18. Spielminute noch Glück, dass der manchmal etwas kleinlich pfeifende Schiedsrichter Maximilian Sürth nicht auf den Elfmeterpunkt zeigte. Ein Babenhausener Angreifer kam im Strafraum zu Fall. Danach gab es immer wieder gute Gelegenheiten für die Heimmannschaft, vor allem bei hohen Bällen in den Türkgücü-Strafraum. In der 28. Minute war dann aber der Glücksvorrat der Königsbrunner aufgebraucht. Wieder war es ein Standard, der die Abwehr in Bedrängnis brachte und Fathi Ademi erzielte den verdienten Führungstreffer für Babenhausen.

Darauf versuchte Türkgücü etwas mehr in Richtung gegnerisches Tor zu unternehmen. Vor allem Baschar El Fayyad machte auf der linken Angriffsseite durch Einzelaktionen immer wieder auf sich aufmerksam. Mit etwas Glück brachte er in der 31. Minute eine weite Flanke zu Egor Keller, der am langen Pfosten völlig allein gelassen war. Diese Gelegenheit ließ er sich nicht entgehen und schob dem Ball zum 1:1 ins Netz. Am Spiel der Maiolo-Elf änderte das allerdings nichts. Die Abwehr agierte weiterhin fahrig, das Mittelfeld wirkte oft statisch. So war das Unentschieden zur Pause für Königsbrunn einigermaßen schmeichelhaft.

Zehn gute Minuten in der zweiten Halbzeit reichten nicht

Nach der Pausenansprache von Paolo Maiolo kamen seine Spieler mit mehr Entschlossenheit zurück und übernahmen, zumindest in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit, die Spielkontrolle. Doch kompakt stehende Babenhausener ließen so gut wie nichts zu. Immer wieder lief sich die Königsbrunner Offensive, die nach wie vor von Einzelaktionen lebte, in der vielbeinigen Deckung fest. Gleichzeitig kam die Abwehr ständig in Bedrängnis. Während Königsbrunn kaum wirklich gefährliche Szenen hatte, konnte Babenhausen immer wieder gefährlich vor das Gästetor kommen. Die Anfälligkeit der Deckung nach ruhenden Bällen und Flanken von außen blieb. Folgerichtig fiel das 2:1 für die Gastgeber durch Roland Pfister in der 59. Minute. Danach versuchten sich die Männer um Kapitän Kaan Dogan zwar aufzubäumen, doch Babenhausen war dem dritten Tor näher als Türkgücü dem Ausgleich. Die Einwechslung von Ebrima Sanyang in der 79. Minute brachte durchaus etwas mehr Druck in die Offensive, am Ergebnis konnte dies letztlich aber auch nichts mehr ändern.

Türkgücü Königsbrunn Korbinian Neumaier (Tor), Baschar El Fayyad, Serdal Ayodan (79. Ebrima Sanyang), Oguzhan Karaduman, Kaan Dogan (75. Yenal Strauß), Serhat Fidan, David Miller, Kevin Lang, Itua Sadadi, Cemal Nam, Egor Keller (62. Abdullah Kücük) Zuschauer 400

