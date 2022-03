Türkische Gräber beschmiert: Königsbrunn setzt Belohnung aus

Plus Die Stadt Königsbrunn verurteilt den jüngsten Vandalismus-Vorfall auf dem Friedhof an der Wertachstraße auf Schärfste. Für Hinweise gibt es eine hohe Belohnung.

Vor zwei Wochen wurden auf dem Friedhof an der Wertachstraße in Königsbrunn drei Grabsteine beschmiert. Unbekannte hatten mit weißer Farbe die Symbole der türkischen Abstammung der Verstorbenen übermalt.