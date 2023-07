Überfall mit Elektroschocker: Jugendliche sitzen nach Angriff in U-Haft

Zwei Jugendliche wurden mit einem Elektroschocker bedroht und ausgeraubt. Der Vorfall bringt die Polizei noch auf eine andere Spur.

Ein 16- und ein 17-Jähriger sitzen seit einigen Tagen in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Sie sollen vor einem Monat zwei Jugendliche in der Donauwörther Straße in Königsbrunn angegriffen und ausgeraubt haben.

Bei den Opfern handelt es sich um einen 16-Jährigen und seinen zwei Jahre älteren Freund. Beide waren Ende Juni auf der Straße unterwegs. Laut den Ermittlungen der Polizei wurden sie unvermittelt angegriffen, auf den Boden geworfen und geschlagen. Einem der beiden wurde eine Umhängetasche samt Inhalt entrissen, der andere wurde laut Polizei mit einem eingeschalteten Elektroschocker bedroht. Die beiden Opfer trugen leichte Verletzungen davon.

Schlägerei in Donauwörther Straße: Anwohner verständigen die Polizei

Wie sich herausstellte, war der verletzte 16-Jährige an einer größeren körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen einige Wochen zuvor beteiligt. Nach Ermittlungen der Polizei stießen die Jugendlichen am 19. Mai gegen 20.30 Uhr in der Donauwörther Straße aufeinander. Sie sollen auch verschiedene gefährliche Gegenstände dabei gehabt haben. Mehrere Anwohner beobachteten damals das Geschehen und verständigen die Polizei. Doch als die Beamten vor Ort waren, fehlte von den Jugendlichen jede Spur. Einzig ein größerer Blutfleck auf dem Boden bewies, dass es eine Schlägerei gegeben hatte. Die Polizeiinspektion Bobingen nahm daraufhin die Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung auf.

Über zehn Jugendliche waren an Prügelei in Königsbrunn beteiligt

Die Ermittlungen hatten dann Erfolg: Der Polizei gelang es, fünf Verdächtige im Alter von 15 bis 19 Jahren zu identifizieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ das Amtsgericht Augsburg Durchsuchungsbeschlüsse. Insgesamt hatten sich über zehn Jugendliche an dieser Auseinandersetzung beteiligt. Einer der Burschen erlitt bei dem Konflikt eine stark blutende Kopfverletzung.