Schwäbische Dressur-Meisterschaft endet mit einer Überraschung

Plus Sabrina Frei von der SVG Langerringen ist schwäbische Dressurmeisterin. Warum ihr Sieg so überraschend ist.

Von Andrea Bogenreuther

Mir einer großen Überraschung endeten die schwäbischen Meisterschaften im Dressurreiten im Reitclub Ulrichshof Königsbrunn. Der vierbeinige Publikumsliebling Axel, ein 13-jähriger Haflingerwallach, trug seine Reiterin Sabrina Frei von der SVG Langerringen mit einem klaren Vorsprung von 30 Punkten zum Titel. Das ist deshalb so ungewöhnlich, weil die Kleinpferderasse Haflinger eher für robuste Freizeit- und Gebirgspferde bekannt ist als für bewegungsstarke Stars im Dressurviereck. Doch Axel und Sabrina Frei bewiesen in Königsbrunn eindrucksvoll das Gegenteil. Sie setzten sich am Ende der drei Meisterschaftsprüfungen mit zwei Siegen und einem zweiten Platz gegen den zweitplatzierten Profireiter und Ausbilder Frank Freund (TRSC Königsbrunn) aus dem Dressurstall Salzgeber und der Drittplatzierten Christiane Adamczyk (RTG Obere Mühle) durch.

