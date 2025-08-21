Icon Menü
Ultramarathon und neue Herausforderungen: Königsbrunner Lazaros Kotanidis inspiriert mit sportlichem Ehrgeiz

Königsbrunn

Dieser Königsbrunner sucht seine Grenzen: „Irgendwann wurde dann auch der Marathon langweilig“

Der Königsbrunner Lazaros Kotanidis joggt vom Augsburger Königsplatz zu Schloss Neuschwanstein, um sich zu testen, andere zu inspirieren. Nächstes Ziel: Athen.
Von Sarah Schöniger
    • |
    • |
    • |
    Trotz anhaltenden Regens kann Lazaros Kotanidis auf den letzten zehn Kilometern seines Ultramarathons die Freude über seine Leistung nicht mehr zurückhalten.
    Trotz anhaltenden Regens kann Lazaros Kotanidis auf den letzten zehn Kilometern seines Ultramarathons die Freude über seine Leistung nicht mehr zurückhalten. Foto: Lazaros Kotanidis

    Halbmarathon, Marathon, Ultramarathon – und das alles nach nur einem Jahr Lauftraining. Der Königsbrunner Lazaros Kotanidis testet immer wieder seine Grenzen aus und merkt: Da geht noch mehr. Deshalb ist sein nächstes Ziel, mit dem Fahrrad von Königsbrunn nach Athen zu fahren. Der 22-Jährige sagt: um sich für diese Art der Höchstleistungen zu motivieren, müsse er nicht nur Muskeln und Ausdauer, sondern vor allem das Gehirn trainieren.

