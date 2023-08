Unbekannte brechen in Bauernhaus ein

In Königsbrunn wurde in ein leerstehendes Gebäude auf einem Bauernhof eingebrochen und zwei Tresore geknackt.

Im Zeitraum von 9. Juni bis 29. August sind Unbekannte in ein leerstehendes Gebäude auf einem Bauernhof in der Landsberger Straße in Königsbrunn eingebrochen. Angehörige stellten bei einer Kontrolle den Einbruch fest. Der oder die Täter durchsuchten das Gebäude und fanden zwei Tresore. Diese wurden aufgebrochen. Der Diebstahlschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter Telefon 08234/9606-0 zu melden. (AZ)