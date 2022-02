Unbekannte hinterlassen Schmierereien an Kirche

Graffitis im Innenhof. Polizei schätzt Schaden auf 3000 Euro.

Unbekannte haben am Donnerstag den Innenhof der Kirche "Maria Unterm Kreuz" in Königsbrunn mit mehreren Graffitis verunstaltet. Das teilte die Polizei am Wochenende mit. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittag und den frühen Abendstunden. Der durch die Schmierereien entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die PI Bobingen unter Telefon 08234/96060 entgegen.