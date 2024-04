Unbekannte laden illegal Müll ab

Unbekannte haben an einer Kleingartenanlage in Königsbrunn einen ganzen Haufen Bauabfälle abgeladen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht nach Zeugen. "Am Bobinger Bergl" auf Königsbrunner Flur, am nördlichen Ende der Kleingartenanlage, haben bislang Unbekannte illegal einen ganzen Haufen an Bauabfällen abgelegt. Tatzeit ist Dienstagvormittag, 23. April. Abgelegt wurden zahlreiche Säcke mit Fliesen, Baufolien, Bautenschutzmatten und vor allem mit Dämmungsmaterialien. Die Beseitigung koste die Stadtverwaltung einen hohen dreistelligen Betrag, heißt es in einer Mitteilung. Allein für das Verladen, Sortieren und Entsorgen fallen mehrere Stunden Arbeitszeit an. Die illegale Müllablagerung wurde bei der Polizeiinspektion Bobingen angezeigt. Da es sich um zahlreiche Säcke handelt, waren entweder mehrere Fahrten notwendig oder es wurde für die Anlieferung ein großer Lastwagen genutzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bobinger Polizei unter der Telefonnummer 08234 96060 zu melden. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters, der Täterin oder der Täter führen, hat die Stadtverwaltung Königsbrunn eine Belohnung von 500 Euro ausgeschrieben. (AZ)