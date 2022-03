Unbekannte Person fährt in Königsbrunn ein geparktes Auto an

Auf einem Baumarkt-Parkplatz in Königsbrunn hat eine unbekannte Person ein Auto angefahren und sich danach aus dem Staub gemacht. Der Schaden ist erheblich.

Eine unbekannte Person hat auf dem Parkplatz eines Baumarkts im Gewerbegebiet Süd in Königsbrunn ein anderes Auto angefahren und hat sich aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei berichtet, hat sich der Unfall am Montagnachmittag zwischen 16 und 16.45 Uhr ereignet. Den Sachschaden am beschädigten BMW schätzt die Polizei auf 1500 Euro.

Polizei sucht Zeugen für angefahrenes Auto in Königsbrunn

Zeugen sollen sich unter 08234/96060 bei der Polizei melden. (AZ)