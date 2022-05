Unbekannte Person fährt in Königsbrunn Lastwagen an und flüchtet

Die Polizei sucht eine Person, die in Königsbrunn mit ihrem Auto einen Lastwagen beschädigt hat und danach geflüchtet ist. Der Schaden ist erheblich.

Eine unbekannte Person hat in der Heinkelstraße im Gewerbegebiet Süd in Königsbrunn einen geparkten Lastwagen angefahren und hat sich danach aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei berichtet, war der Lkw am Mittwoch zwischen 15.30 und 19 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand auf Höhe der einstelligen Hausnummern abgestellt. Anhand der Spurenlage vermutet die Polizei, dass ein anderer Lastwagen das Fahrzeug gestreift habe.

Unfallflucht in Königsbrunn: Polizei sucht Zeugen

Der Lkw weist Kratzspuren auf der linken Seite des Führerhauses auf. Den Sachschaden schätzen die Ermittelnden auf 3000 Euro. Zeugen sollen sich unter 08234/96060 bei der Polizeiinspektion Bobingen melden. (AZ)