Unbekannte stehlen Auto in Königsbrunn: Zeugen gesucht

Eine böse Überraschung wartete auf eine Königsbrunnerin: Ihr Geschäftsauto wurde gestohlen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Eine böse Überraschung wartete auf eine Königsbrunnerin: Sie hatte ihren Geschäftswagen mit der Aufschrift „Raiffeisenbank“ am vergangenen Dienstag auf einem privaten Stellplatz abgestellt und das Auto wie gewohnt abgesperrt.

Nach Autodiebstahl in Königsbrunn: Polizei sucht Zeugen

Am nächsten Tag gegen 13 Uhr war der Wagen noch an Ort und Stelle. Doch zwei Tage später am Donnerstag bemerkte die Frau gegen 11.40 Uhr, dass der Wagen verschwunden war. Dabei waren beide Fahrzeugschlüssel noch in ihrem Besitz. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn.

Die Beamten gehen davon aus, dass das Auto gestohlen wurde. Von den Tätern oder dem Auto fehlt bislang allerdings jede Spur. Der Polizei zufolge gingen noch keine Hinweise zu dem Vorfall ein. Zeugen, die Hinweise geben können, sollten sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234 /96060 melden. (AZ)