Unbekannte stehlen Auto von Gebrauchtwagenhändler

Am Freitagabend wurde ein Audi TT mit Hagelschaden vom Hof eines Königsbrunner Gebrauchtwarenhändlers gestohlen. Die Täter hatten sogar neue Kennzeichen dabei.

Am Freitag hat eine Gruppe aus mindestens drei bislang unbekannten Personen ein Auto vom Ausstellungshof eines Gebrauchtwagenhändlers im Messerschmittring in Königsbrunn gestohlen. Auf Videoaufnahmen der Überwachungsanlage ist zu sehen, wie gegen 21.15 Uhr ein weißes Fahrzeug an dem Gelände des Händlers vorbeifährt. Zwei der Insassen steigen aus und begeben sich fußläufig auf den Hof. Dort gelingt es ihnen einen schwarzen Audi TT (Erstzulassung 2010) zu öffnen und zu starten.

Täter befestigen mitgebrachte Kennzeichen

Nachdem die Täter mitgebrachte Kennzeichenschilder am Wagen befestigten, verließen sie, gefolgt vom weißen Auto, nur fünf Minuten später den Hof in unbekannte Richtung. Der Audi weist erkennbare Hagelschäden auf. Der finanzielle Schaden durch den Diebstahl wird auf 6500 geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter Telefon 08234/96060 zu melden. (AZ)