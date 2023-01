Unbekannter demoliert vier Fahrzeuge

Ein unbekannter Täter hat in Königsbrunn vier Fahrzeuge demoliert. Die Polizei sucht Zeugen und Zeuginnen.

In der Neujahrsnacht zwischen 0.30 und 3 Uhr wurde in der Germanenstraße in Königsbrunn an drei geparkten Autos und einem Wohnmobil jeweils die Windschutzscheibe massiv beschädigt, berichtet die Polizei. Möglicherweise hat sich der unbekannte Täter dabei an der Hand verletzt. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bobingen, Telefon 08234/96060, in Verbindung zu setzen. (AZ)