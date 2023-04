Unbekannter fährt Auto an

In Königsbrunn hat ein Unbekannter ein Auto angefahren und ist dann geflüchtet.

An der linken Front angefahren hat ein Unbekannter einen in der Ammerseestraße 10 in Königsbrunn 10 geparkten schwarzen Skoda im Zeitraum von Dienstag, 23 Uhr, bis Mittwoch, 9.30 Uhr. Der Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt ungefähr 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter 08234/96060 zu melden. (AZ)