Unbekannter fährt in Königsbrunn ein Auto an und flieht

Ein Unbekannter hat in Königsbrunn ein Auto beschädigt und die Flucht ergriffen. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Eine unbekannte Person hat in Königsbrunn ein Auto angefahren und nach der Tat die Flucht ergriffen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall zwischen 13.30 und 14.45 Uhr am Donnerstag auf dem Parkplatz am Waldspielplatz. Ein weißer BMW wurde angefahren und an der linken Frontseite beschädigt.

Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 1500 Euro. Zeuginnen und Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 melden. (AZ)