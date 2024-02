Unbekannter hat es in Königsbrunn auf hochwertige Pedelecs abgesehen

Zwei Pedelecs im Wert von rund 8000 Euro wurden an einem Tag in Königsbrunn gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Hochwertige Pedelecs hatte ein Unbekannter am Sonntag in Königsbrunn Visier. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Betroffen war ein 34-Jähriger, der sein Pedelec um 20 Uhr an der Rosenstraße 5 in Königsbrunn abgestellt hatte. Das Vorderrad sperrte er an einen Fahrradständer. Als er gegen 23 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass das Pedelec entwendet worden war. Nur noch das Vorrad steckte im Fahrradständer. Das Pedelec hat laut Polizei einen Wert von rund 4500 Euro.

Am selben Tag wurde ein weiteres Pedelec gestohlen. Gegen 21 Uhr hatte ein 40-jähriger Mann das Rad im Wert von rund 3500 Euro in der Landsberger Straße 57 an einem Fahrradständer zurückgelassen. Als er am nächsten Tag gegen 5 Uhr zurückkehrte, befand sich lediglich das abgesperrte Hinterrad am Ständer.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Fahrraddieb handelt. Hinweise nimmt die zuständige Inspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)