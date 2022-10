Unbekannter schlägt in Königsbrunn Autoscheibe ein

In Königsbrunn wurde vergangene Woche die Beifahrerscheibe eines VW Tiguan eingeschlagen. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.

In der vergangenen Woche wurde zwischen Mittwoch und Freitag in Königsbrunn die Beifahrerscheibe eines Autos eingeschlagen. Der VW Tiguan war zum Tatzeitpunkt in der Simpertstraße geparkt. Es wurden keine Gegenstände aus dem Fahrzeug gestohlen. Zeugen des Vorfalls werden jetzt gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bobingen unter Telefon 08234/9606-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)