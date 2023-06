Königsbrunn

vor 18 Min.

Unbekannter stiehlt Elektroscooter in Königsbrunn

Am Samstag wurde in Königsbrunn ein schwarzer E-Scooter gestohlen. Er war am ZOB abgestellt.

Einer oder mehrere unbekannte Täter haben am Freitag in der Zeit zwischen 16.40 und 17.40 Uhr in Königsbrunn einen Elektroscooter gestohlen. Der schwarze E-Scooter der Marke Zamelux war mit einem Schloss gesichert am ZOB Königsbrunn abgestellt. Die Polizei schätzt den Beuteschaden auf rund 700 Euro. Wer etwas beobachtet hat und nützliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter Telefon 08234/9606-0 zu melden. (AZ)

