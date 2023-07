Unbekannter stiehlt wertvolles Auto

In Königsbrunn hat ein Unbekannter ein teures Auto gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Montag (31. Juli) zwischen 20 und 4 Uhr in der Blumenallee in Königsbrunn ein teures Auto gestohlen. Bei dem Auto handelt es sich um einen weißen BWM X5 mit Kennzeichen A-JI1997. Der Wert des Autos bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich, so die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 zu melden. (AZ)