Unbekannter Täter klaut Geldbeutel aus Umkleidekabine

Ein Dieb oder eine Diebin bedient sich in der Umkleidekabine eines Königsbrunner Vereinsheims. Der Inhalt der Geldbeutel beläuft sich auf Hunderte Euro.

Zum Diebstahl von mehreren Geldbeuteln ist es am Mittwoch in einem Vereinsheim in der Benzstraße gekommen. Dort ist der FC Königsbrunn beheimatet. Ein bislang unbekannter Täter gelangte laut Polizei in der Zeit zwischen 19 und 20.30 Uhr in die Umkleidekabinen eines Sportvereins und entwendete aus Sporttaschen und Jacken mehrere Geldbeutel mit Bargeld. Der Schaden liegt im hohen dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bobingen unter 08234/9606-0 entgegen. (AZ)