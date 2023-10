Unbekannter wirft in Königsbrunn Ei gegen Hauswand

Ein unbekannter Täter hat am Wochenende in Königsbrunn ein Ei gegen eine Hauswand geworfen. Zeugen sollen sich bei der Polizei Bobingen melden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter in der Geschwister-Scholl-Straße in Königsbrunn ein Ei gegen eine Hauswand geworfen. Dabei entstand an der Fassade ein Sachschaden von rund 100 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter 08234/96060 telefonisch zu melden. (AZ)