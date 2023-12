Unbekannter zerkratzt Auto: Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in Königsbrunn ein Auto zerkratzt hat. Der Schaden ist groß.

In Königsbrunn wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 11 und 20 Uhr ein Auto beschädigt. Laut Polizei war der Audi auf einem öffentlichen Parkplatz in der Mozartstraße geparkt. In der Tatzeit hat ein unbekannter Täter dem Fahrzeug einen tiefen Lackkratzer auf der Beifahrerseite verpasst. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro beziffert. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)