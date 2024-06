Unbekannter zerkratzt Auto: Polizei sucht Zeugen

Alle Seiten eines Autos sind in Königsbrunn zerkratzt worden. Der Schaden ist hoch. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Alle Seiten eines Autos wurden am Wochenende in Königsbrunn zerkratzt. Der Wagen stand in der Haunstetter Straße, Höhe Hausnummer 102. Der unbekannte Täter benutzte laut Polizei einen spitzen Gegenstand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Hoch ist auch der Schaden, der am Sonntagabend auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bobinger Hochstraße 74 entstand. Dort stieß ein Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen anderen Wagen. Um den Schaden in Höhe von rund 2500 Euro kümmerte sich der Unfallfahrer nicht. Hinweise zur Unfallflucht werden bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegengenommen. (AZ)