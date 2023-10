Unbekannter zersticht Reifen

Pflegedienstmitarbeiter besucht nur für 20 Minuten einen Patienten. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Pflegedienstmitarbeiter ist am Samstag Opfer eines Reifenstechers in Königsbrunn geworden. Während er sein Auto gegen 19.45 Uhr in der Hessingstraße für etwa 20 Minuten abstellte, um einen Patienten zu besuchen, wurde ein Reifen des roten Hyundai zerstochen. Nachdem der Pflegedienstmitarbeiter wenige hundert Meter gefahren war, bemerkte er den Schaden. Vom Verursacher fehlt bis dato jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bobingen unter 08234/96060 zu wenden. (AZ)